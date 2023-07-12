روسيا بعد بيان الناتو: الحرب العالمية الثالثة تقترب

بعدما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن القادة قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة موسكو، لم يتأخر الرد الروسي.

فقد حذّر ديمتري ميدفيديف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، من أن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة.

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"استبد به الجنون"

وأضاف تعليقا على اليوم الأول من قمة الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف، بأن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

كما رأى المسؤول الرفيع عبر تليغرام أن الغرب لم يستطع بعدما استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر، وفق قوله. معتبراً أن الدول الغربية باتت في طريق مسدود.

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ثم قال: "الحرب العالمية الثالثة تقترب". مشددا على أن كل شيء واضح، وأن العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف.

خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا

أتى هذا الإعلان بعد تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ التي قال فيها إن قادة الحلف قدموا خلال قمّتهم في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية شاملة لمواجهة روسيا.

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أتى هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية، عن خطة إرسال قنابل عنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

أما عن انضمام أوكرانيا للحلف، فاعتبر ستولتنبرغ أن الحلف مفتوح أمام الأعضاء وهم من يقررون توسيع عضويته لا موسكو.

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا أمس الثلاثاء، قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم، وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.