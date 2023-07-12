"تشكل تهديدا لنا".. روسيا: سنرد على منح أوكرانيا ضمانات أمنية

هدد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بالرد على عزم مجموعة الناتو تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن دول "السبع" بهذه الطريقة تعتدي على أمن روسيا.

وقال بيسكوف للصحافيين: "لدينا موقف سلبي للغاية تجاه موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ويرتبط هذا الموضوع ارتباطا مباشرا بالبيان القائل إن الدول "السبع" ستقدم ضمانات أمنية اليوم لأوكرانيا، ونحن نعتبر هذا خطأً كبيراً ويحتمل أن يكون خطيراً للغاية".

مادة اعلانية

كما أشار إلى أنه "من خلال تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا، فإن هذه الدول تتجاهل في الواقع المبدأ الدولي المتمثل في عدم قابلية الأمن للتجزئة".

وأكد بيسكوف "من خلال تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا هم يعتدون على أمن روسيا".

إجراءات مضادة

كما حذّر الكرملين من أنّ روسيا ستضطر لاتخاذ "إجراءات مضادّة" إذا استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية التي قالت الولايات المتّحدة إنّها ستزوّدها بها.

وقال بيسكوف إنّ "الاستخدام المحتمل (من قبل كييف) لهذا النوع من الأسلحة يغيّر الوضع، وهو حتماً يُلزم روسيا باتّخاذ إجراءات مضادّة معيّنة" يقرّرها الجيش الروسي في حينه.

خطة ضمانات أمنية

جاء ذلك، بعدما أعلنت مسؤولة في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستعلن عن خطة ضمانات أمنية لأوكرانيا في فعالية اليوم الأربعاء مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع.

وتابعت أماندا سلوت مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية للصحافيين "سنبدأ محادثات مع أوكرانيا حول مساعدات أمنية طويلة المدى".

وقبل ذلك، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس في اليوم الأول من قمة قادة حلف شمال الأطلسي، أن بلاده ستمهد الطريق لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية.

وقال من فيلنيوس في ليتوانيا التي تحتضن اجتماع "الناتو"، "مجموعة السبع (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا) ستقدم إعلانا مشتركاً بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا، أمس الثلاثاء قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو.