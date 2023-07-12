واشنطن: المساعدات لأوكرانيا تؤكد لروسيا أن الوقت ليس في صالحها

أعلنت مسؤولة في البيت الأبيض، الأربعاء أن خطة تأمين مساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا من دول مجموعة السبع تظهر لروسيا أن "الوقت ليس في مصلحتها".

وقالت أماندا سلوت مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية للصحافيين "إنها تشير إلى التزام مشترك طويل الأمد لبناء قوة تأمين دفاعي قوية لأوكرانيا"، موضحة أن "هذا الإعلان متعدد الأطراف سيرسل إشارة مهمة إلى روسيا بأن الوقت ليس لمصلحتها".

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خطة ضمانات أمنية

كما قالت إن الولايات المتحدة ستعلن عن خطة ضمانات أمنية لأوكرانيا في فعالية اليوم الأربعاء مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع.

وتابعت "سنبدأ محادثات مع أوكرانيا حول مساعدات أمنية طويلة المدى".

إلى ذلك، أوضحت المسؤولة الأميركية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أن رسالة الحلف العسكري تجاه التوقعات بخصوص انضمام أوكرانيا للحلف كانت إيجابية.

وذكرت "من وجهة نظرنا إنها رسالة قوية وواعدة".

استياء أوكراني

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس أمس الثلاثاء عن استيائه من أن حلف شمال الأطلسي لم يقدم إطارا زمنيا للانضمام إلى الحلف.

وكتب زيلينسكي على تويتر "يبدو أنّه ليست هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي ولا لجعلها عضواً في الحلف".

كما شدّد الرئيس الأوكراني على أن "التردد هو ضعف"، معتبراً أنّ "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي".

يشار إلى أن قادة الحلف بدأوا، أمس الثلاثاء قمة في فيلنيوس في ليتوانيا تستمر حتى اليوم وذلك من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.