سرايا القدس تقول إنها استهدفت تجمعاً لقوات إسرائيلية غرب طولكرم

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، إن عناصرها استهدفت تجمعا للقوات الإسرائيلية بإطلاق النار غرب طولكرم بالضفة الغربية.

وأضافت سرايا القدس في بيان، أن إطلاق النار أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين في موقع إطلاق النار.

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ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أعلنته سرايا القدس.