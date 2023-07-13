عائداً من قمة الناتو.. أردوغان يتوقع رفع القيود عن مبيعات الأسلحة لتركيا

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الخميس، إن تركيا تتوقع أن يرفع جميع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي.

وصرح أردوغان للصحافيين لدى عودته من قمة حلف الناتو في ليتوانيا بأن وزراء أتراكا سيعقدون مزيدا من المحادثات مع نظرائهم الأميركيين بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

مادة اعلانية

وقال أردوغان أيضا إن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين التقى بهم كان لهم موقف إيجابي بشأن إحياء مساعي انضمام تركيا للاتحاد.

وأضاف الرئيس التركي: "بعد الخطوات الإيجابية التي رأيناها من الاتحاد الأوروبي، سنبدأ في العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها"، وذلك بعد أيام من موافقته المفاجئة على إرسال طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو إلى البرلمان التركي.

والأربعاء، قال الرئيس التركي إن بلاده لن تكون قادرة على المصادقة على عضوية السويد في حلف الناتو قبل تشرين الأول/أكتوبر على الأقل لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.

وتابع: "لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران، وثمة العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة. سننظر فيها وفق أهميتها، لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة".

وكان بعض القادة الغربيين يأملون في أن تتمكن تركيا من إنجاز عملية المصادقة في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن الرئيس التركي وافق، يوم الاثنين، على السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعد عرقلة ترشحها لأكثر من عام.