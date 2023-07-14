انتكاسة جديدة.. انفجار محرك صاروخ ياباني خلال اختبار أرضي

فيما يشكّل انتكاسة جديدة لوكالة الفضاء اليابانية، انفجر محرك صاروخ ياباني، اليوم الجمعة، خلال اختبار أرضي في شمال البلاد.

وانفجر محرّك "إبسيلون إس"، وهو نموذج مطوّر من صاروخ "إبسيلون-6" الصغير الذي فشل في إكمال مهمّته بعد وقت قصير على إطلاقه في تشرين الأول/أكتوبر، بعد "نحو 20 ثانية من تشغيله"، على ما أعلن مسؤول في وزارة العلوم والتكنولوجيا اليابانية.

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وظهر في مشاهد بثتها هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كاي" ونقلتها وكالة رويترز، انفجار مدوٍّ في منشأة معدنية تلاه ألسنة من اللهب ودخان رمادي كثيف، يتصاعد في الهواء داخل موقع الاختبار في محافظة أكيتا (شمالا).

وأشار المسؤول في الوزارة إلى أنّ وكالة الفضاء اليابانية لم تبلغ عن أي إصابات حتى الساعة.

"سلسلة من الإخفاقات"

وتواجه هذه الوكالة راهناً سلسلة من الإخفاقات، بينما كانت معروفة بالموثوقية التي تحملها صواريخها.

وبعد فشل إطلاق صاروخ "إبسيلون-6" بعد وقت قصير من إقلاعه في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بسبب مشكلة في المسار، واجهت وكالة الفضاء اليابانية انتكاستين متتاليتين هذا العام مع صاروخ "إتش 3" من الجيل الجديد.

وعجز هذا الصاروخ عن الإقلاع مرة أولى في شباط/فبراير، فيما تلقى خلال محاولة إطلاقه الثانية التي تمّت في آذار/مارس أمراً بالتدمير الذاتي بعد وقت قصير من إقلاعه بسبب عطل جعل من نجاح المهمة أمراً مستحيلاً.

وتعتزم الوكالة إطلاق "إبسيلون إس" للمرة الأولى خلال العام المقبل، بينما لم يُحدَد بعد تاريخ لمحاولة إطلاق "إتش 3" مرة جديدة.