بوريل: لافروف رفض بشدة الدعوة لسحب القوات الروسية من أوكرانيا

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض بشدة الدعوة لسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وقال إنه كان هناك جدل في منتدى "آسيان" حول روسيا وأوكرانيا.

مادة اعلانية

وطالب بوريل روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.

وقال بوريل إنه طلب من لافروف سحب القوات من أوكرانيا، لكنه استجاب بعدوانية واعتبر ما يحدث "مؤامرة غربية".

وقبل يومين، شدد لافروف على أن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة كومباس الإندونيسية نشرت الأربعاء إن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية، وفق رويترز.

كما أضاف في المقابلة التي نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت: "لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية - ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف".

فيما أردف أنه "في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف".