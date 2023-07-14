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غارات على كييف في 7-7-2023 (رويترز)
غارات على كييف في 7-7-2023 (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

حصيلة 30 اشتباكاً خلال 24 ساعة.. قتال عنيف بين الروس والأوكران في 5 مناطق

أعلن المتحدث باسم هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون الموالي لروسيا أن القوات الأوكرانية أطلقت، الليلة الماضية، 35 قذيفة على بلدات المقاطعة

العربية.نت - وكالات
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها في بيان "إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية في ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا وكوبيانسك، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك".

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وأضافت "خلال الليلة الماضية، نفذت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا؛ إذ شنت غارة جوية وهجوما صاروخيا باستخدام صواريخ كروز من طراز كاليبر وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، وأطلقت 20 طائرة بدون طيار من طراز شاهد".

ولفتت إلى أن القوات الروسية شنت أيضا 52 غارة جوية وقصفت أراضي أوكرانية 50 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وجود إصابات بين صفوف المدنيين، من بينهم أطفال نتيجة القصف.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، الجمعة، أنه أسقط 16 مسيّرة متفجرة من أصل 17 أطلقتها روسيا خلال الليل الماضي.

وأوضح الجيش الأوكراني عبر تليغرام أن روسيا هاجمت بين مساء الخميس وصباح الجمعة "أوكرانيا بواسطة 17 مسيّرة قتالية من نوع شاهد 136/131 إيرانية الصنع من الجنوب الشرقي" مؤكدا أنه دمر 16 منها.

وحذرت هيئة الأركان من احتمال تعرض أوكرانيا لهجمات صاروخية وغارات جوية روسية.

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قصف بلدات خيرسون

أعلن المتحدث باسم هيئات الطوارئ في مقاطعة خيرسون الموالي لروسيا أن القوات الأوكرانية أطلقت، الليلة الماضية، 35 قذيفة على بلدات المقاطعة.

وقال المتحدث للصحافيين، اليوم الجمعة: "واصل نظام كييف، الليلة الماضية، قصف البنية التحتية المدنية في بلدات نوفايا كاخوفكا، كاخوفكا، بروليتاركا، بيشانوفكا، وفي المجموع، أطلق 35 قذيفة"، مضيفاً أنه يتم تحديد الإصابات بين المدنيين والأضرار في البنية التحتية.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف على معسكرات القوزاق، و8 على "كورسونكا"، و11 على "أليوشكي"، و12 على "سولونتسي".

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