كييف: تلقينا تعهدات بمساعدات عسكرية بـ1.5 مليار يورو بفيلنيوس

قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف مساء الخميس إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع.

وكتب ريزنيكوف على تويتر عقب القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا: "الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية".

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وأضاف: "ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين".

وذكر على تويتر أن سبع دول قدمت حزم مساعدات عسكرية في فيلنيوس حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات مع قادة أجانب.











زيلينسكي خلال اجتماعه ببايدن على هامش قمة الناتو زيلينسكي خلال اجتماعه بماكرون على هامش قمة الناتو زيلينسكي خلال اجتماعه بشولتس على هامش قمة الناتو زيلينسكي خلال اجتماعه بسوناك على هامش قمة الناتو زيلينسكي خلال اجتماعه برئيس الوزراء الهولندي مارك روته على هامش قمة الناتو زيلينسكي خلال اجتماعه برئيس وزراء استرالتيا على هامش قمة الناتو

وأرسل المانحون الغربيون حتى الآن أسلحة بقيمة عشرات المليارات من اليوروهات إلى أوكرانيا لمساعدتها في مقاومة الروس.

وقالت ألمانيا الثلاثاء إنها ستقدم مزيداً من الدبابات ومن صواريخ باتريوت الدفاعية والعربات المدرعة بقيمة 700 مليون يورو إضافية.

من جهتها، أعلنت فرنسا عن إرسال صواريخ طويلة المدى من طراز "سكالب" بينما أكد تحالف يضم 11 دولة أنه سيبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "اف-16" اعتباراً من الشهر المقبل.

كذلك، أعلنت النروج الأربعاء أنّها ستقدّم لأوكرانيا خلال العام الحالي مساعدات عسكرية إضافية تشمل طائرات مسيّرة متناهية الصغر وأنظمة دفاع جوي وحصصاً غذائية للجنود.

هذا وتعهّدت مجموعة السبع في فيلنيوس الأربعاء تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا لمساعدتها على صدّ الروس وحماية نفسها في المستقبل.

وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان: "سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محدّدة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن وردع أيّ عدوان روسي في المستقبل".