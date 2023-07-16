مراقبة انتظام ضربات القلب.. نتنياهو يخضع لفحوصات ويغادر

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مستشفى دخل إليه أمس إثر إصابته بالجفاف، إذ قال الأطباء إنه بصحة جيدة.

ووفقا لمكتب نتنياهو البالغ من العمر 73 عاما، فقد نُقل رئيس الوزراء أمس إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير قرب مسكنه الخاص في مدينة قيسارية الساحلية حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.

مادة اعلانية

وشوهد موكبه وهو يغادر شيبا بالتزامن مع تقارير إعلامية نقلت عن مكتبه أن الأطباء سمحوا له بالخروج.

كما بدا نتنياهو في مقطع فيديو من المستشفى أمس، بحالة جيدة، وقال إنه كان يقضي عطلة عند بحيرة طبريا دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.

نتنياهو يطل من المستشفى

مراقبة انتظام ضربات القلب

وأكد مركز شيبا، اليوم الأحد، التشخيص الأولي بالإصابة بالجفاف، وذكر أن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت تزويد رئيس الحكومة بجهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، وهو ما أظهر أن قلبه في "صحة كاملة".

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم غد الاثنين.