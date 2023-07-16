روسيا تجبر أوكرانيا على تغيير استراتيجيتها وتبطئ هجومها المضاد

بعدما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها المضاد، تبين أن هناك سبباً آخر وراء بطء التقدم الأوكراني.

فقد كشف تقرير أميركي عن أن الألغام الأرضية التي زرعتها موسكو جعلت القوات الأوكرانية تتحرك سيرا على الأقدام بدلاً من التوغل باستخدام الدبابات والمدرعات، وهو ما أعاق تقدّمها وأبطأه، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

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زرعت ألغاما مضادة للدبابات والأفراد بكثافة

كما أوضح التقرير نقلاً عن جنود أوكرانيين أن الوقت الطويل للتجهيز للعملية العسكرية جنوب وشرق البلاد، منح القوات الروسية المدة الكافية للاستعداد، حيث زرعت الألغام المضادة للدبابات والأفراد بكثافة على مسافة تتراوح بين 3 و10 أميال من خطوطها الأمامية.

وأضاف مسؤول في الجيش الأوكراني أن هذه التطورات أجبرت كييف على تغيير استراتيجيتها من الاقتحام السريع بالمدرعات والدبابات إلى تحرك بطيء للوحدات سيرًا على الأقدام.

وأوضحوا أن أ الألغام باتت تمثل مشكلة كبيرة في المعركة الدائرة قرب باخموت شرق أوكرانيا.

تغيير الاستراتيجية الأوكرانية

يشار إلى أن القوات الروسية تمتلك طائرات مسيرة يمكنها رؤية ما يدور على الأرض، وكيف تتقدم القوات الأوكرانية ومعها معدات الكشف عن الألغام، وتقوم بتدميرها.

وتسبب كل ذلك في تغيير الاستراتيجية الأوكرانية المستخدمة في العملية المضادة، حيث ينتظر الأفراد المكلفون باكتشاف الألغام وقت الغسق حتى يبدأوا عملهم كي لا يمكن للجنود الروس ملاحظتهم واستهدافهم مع ضوء النهار أو ليلًا باستخدام أنظمة الرؤية الليلية.