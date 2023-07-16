صور من المستشفى.. من ينوب مكان نتنياهو حال غيابه؟

بعدما أمضى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليلته الماضية في المستشفى تحت الملاحظة بناء على توصية الأطباء، أعلن مكتبه إرجاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة من الأحد إلى الاثنين بسبب وعكة صحية مفاجئة طالت بنيامين نتنياهو.

كما أظهرت صور جديدة رئيس الوزراء من المستشفى، أطل فيها الأخير باسماً ينصح الناس بشرب الماء بكثرة خلال موجة الحر.

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إلا أن هذه الوعكة الصحية أثارت تساؤلات حول طبيعة الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حالة غيابه ومن ينوب عنه.



فمن ينوب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي حال غيابه؟

تختار الحكومة وزيرا بالوكالة من بين الوزراء في حال لم يكن أي من الوزراء يحمل لقب القائم بأعمال رئيس الحكومة رئيس الوزراء بالإنابة يدير الحكومة لمدة 100 يوم، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا حدث مع رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون عندما تولى إيهود أولمرت رئاسة الحكومة بالإنابة بعد إصابة شارون بسكتة دماغية عام 2006.

ثم يشكل رئيس الدولة ائتلافا حكوميا جديدا بعد انتهاء الـ100 يوم، وإذا انتهت مدة المئة يوم يتولى رئيس الدولة عملية تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

كما يستطيع رئيس الوزراء إعلان بديل مؤقت له في حالة عدم قدرته على أداء مهامه.

أما إذا توفي رئيس الوزراء، فيختار مجلس الوزراء رئيسا مؤقتا حتى يتم تعيين حكومة جديدة.

ووفقاً لموقع الكنيست، فإن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفن، يشغل منصب نائب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكومة الحالية، كما أنه يقوم بمهام نتنياهو خلال بعض رحلاته الخارجية.

كان على وعي تام

يشار إلى أن رئيس الوزراء كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى، وذلك بعدما اشتكى من ألم في الصدر.

كما أوضحت مصادر إسرائيلية أن "حالة رئيس الوزراء مستقرة"، مشيرة إلى أنه يخضع لفحوص.