انفجارات عنيفة تهز القرم.. روسيا توقف الحركة وفاغنر تؤكد

بعد انفجارات عنيفة دوت في المكان، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، إيقاف حركة المرور عند جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب "حالة طارئة".

فيما لم يذكر أكسيونوف في منشوره على تطبيق تليغرام أي تفاصيل أخرى، إلا أن السلطات الروسية طالبت مواطنيها بعدم استخدام الجسر، بل سلك طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.

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ودعا أكسيونوف المواطنين إلى التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط، مشددا على وجود مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية.

كما أعلنت سلطات إقليم كراسنودار عن إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب حادث الجسر.

فاغنر تؤكد

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "ار.بي.سي" أن دوي انفجارات سمع على الجسر.

بدورها، أكدت قناة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق تيليغرام أيضاً، وقوع ضربتين على الجسر عند الساعة 03:04 صباحا (0004 بتوقيت غرينتش) والساعة 03:20 صباحا.

إلا أن وزارة النقل الروسية نفت تعرض أعمدة جسر القرم لأضرار، وقالت إن طريقا على امتداد الجسر تضررت فقط.

استهداف القرم

يشار إلى أنه منذ الهجوم الذي استهدف جسر القرم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2022)، تعرضت شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى سلطتها، دون اعتراف دولي بتلك الخطوة، لعدة هجمات، معظمها بطائرات مسيرة، لاسيما في سيفاستوبول.

حاكم منطقة شبه جزيرة القرم يعلن توقف الحركة

وفيما وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى كييف، التزمت الأخيرة في معظم الأحيان الصمت.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد مسؤولون عينتهم روسيا في منطقتي خيرسون والقرم أن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على جسر يربط بين خيرسون في جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.