بوتين: الدفاع الروسية تعد مقترحاتها للرد على هجوم جسر القرم

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع تعد مقترحاتها للرد على الهجوم الأوكراني، الذي استهدف جسر القرم، مبيناً أن جسر القرم تعرض لأضرار خطيرة جراء الهجوم الأوكراني الذي وقع بطائرات مسيرة في الصباح الباكر.

وقال خلال اجتماع حكومي لتقييم آثار الهجوم "سيكون هناك بالتأكيد رد من جانب روسيا".

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كما طلب من حكومته خططا جدية لتأمين الجسر الذي تعرض لعدة هجمات، مضيفاً "نحتاج إلى إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي واستعادة كل شيء في أسرع وقت".

وتابع "بالنظر إلى كونه الهجوم الإرهابي الثاني على جسر القرم، أنتظر اقتراحات ملموسة لتحسين أمن وسيلة النقل هذه المهمة والاستراتيجية".

مسيرات بحرية

وتعرض جسر القرم الذي يعد خط إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيرات بحرية".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.

كما أوضح لوكالة فرانس برس أن الهجوم على جسر القرم "هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية" تم تنفيذها "بواسطة مسيرات بحرية".

فيما أكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن "مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر" جراء الهجوم، لافتة أيضاً إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.

عمل إرهابي

كذلك أضافت الهيئة المكلفة بالقضايا الإجرامية الرئيسية أن "التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".

وعن ملابسات الهجوم، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان، إنه وقع عند الساعة 03.05 (الساعة 00.05 بتوقيت غرينتش) ونفذته "مسيّرات بحرية".

يذكر أن جسر القرم يمتد على مسافة 18 كيلومتراً ودشن العام 2018 بعد ضم شبه الجزيرة في 2014.