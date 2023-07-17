ماذا حدث في القرم؟.. فيديو يوضح وأوكرانيا تتبنى

استيقظت جزيرة القرم، فجر الاثنين، على أصوات انفجارات هزّت جسرها.

وبين تأكيد أوكراني وتنديدات روسية، أعلنت سلطات الجزيرة أن مسار قطارات الجسر لم يتضرر، مشددة على أن شبه الجزيرة ليست معزولة.

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طائرات مسيرة وتنسيق أوكراني

إلى ذلك، اتهمت السلطات في القرم أوكرانيا بالهجوم، وهو ما أكده مصدر بالجيش الأوكراني.

وأفاد المصدر أن العملية على جسر القرم تمت بطائراتين مسيرتين، موضحا أنها كانت من تنسيق خاص بين جهازي الأمن والبحرية.

كما انتشر عبر تليغرام مقطع فيديو أوضح استهداف جسر القرم وحجم الضرر الذي حل بالجزيرة.

أتى ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارين استهدفا الجسر عند الثالثة صباحا والثالثة و20 دقيقة، ما دفع لإعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإغلاق حركة المرور.

أوكرانيا تتبنى

وأضافت أن ضررا كبيرا في امتداد جسر القرم الذي يؤدي إلى البر الرئيسي لروسيا، مناشدة المواطنين بعدم استخدام الجسر بل سلك طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.

وأكدت مقتل رجل وزوجته في هجوم على جسر القرم وإصابة ابنتهما.

بدوره، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، إيقاف حركة المرور عند جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب "حالة طارئة" عقب انفجارات عنيفة، داعياً المواطنين إلى التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط، ومشددا على وجود مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية.

كما أكدت سلطات إقليم كراسنودار إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب حادث الجسر.

استهداف القرم

يشار إلى أنه منذ الهجوم الذي استهدف جسر القرم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2022)، تعرضت شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى سلطتها، دون اعتراف دولي بتلك الخطوة، لعدة هجمات، معظمها بطائرات مسيرة، لاسيما في سيفاستوبول.

وفيما وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى كييف، التزمت الأخيرة في معظم الأحيان الصمت.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد مسؤولون عينتهم روسيا في منطقتي خيرسون والقرم أن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على جسر يربط بين خيرسون في جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.