ظهور جديد للبرهان وهو يترأس اجتماعا للقيادة العسكرية

نشر الإعلام العسكري للجيش السوداني مقاطع لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو يترأس اجتماعاً عسكرياً يضم قادة الجيش مساء أمس الاثنين.

وظهر البرهان وهو يؤدي السلام على عدد من العسكريين قبل أن يجلس ليترأس الاجتماع في مبنى القيادة العامة.

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وكان آخر ظهور للبرهان في فيديو خلال زيارته لمقر القوات البرية في 17 مايو/أيار الماضي، حيث أراد البرهان حينها توجيه رسالة واضحة لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ومبنى القيادة العامة للجيش الذي ظهر فيه البرهان اليوم، يتنافس الطرفان للسيطرة عليه، حيث تعرض لهجوم في وقت سابق نجا فيه البرهان من الموت.

يضم مباني مهمة

ويضم هذا المقر عدة مبانٍ مهمة، منها مبنى المخابرات ومبانٍ سكنية لإقامة عدد من الدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية، ومنهم قائد قوات الدرك.

كما يضم بيت الضيافة الذي يقيم فيه عادة القائد العام للقوات المسلحة، وكان يقيم فيه الرئيس السابق عمر البشير.

ويقع مقر القيادة بالقرب من منطقة المطار التي تربطها مداخل عدة مع مبنى القيادة العامة.

وتعرض المبنى منذ بداية الاشتباكات منتصف أبريل الماضي إلى هجمات عدة أدت إلى نشوب حريق في مبنى قيادة القوات البرية.