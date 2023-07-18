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Hwasong-18 intercontinental ballistic missile is launched from an undisclosed location in North Korea in this image released by North Korea's Korean Central News Agency on July 13, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
تجربة صاروخية سابقة أجرتها كوريا الشمالية في 13 يوليو (أرشيفية)
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً في بحر اليابان

يأتي هذا الإطلاق في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ

العربية.نت
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في بحر الشرق المعروف أيضاً ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الأربعاء نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، بحسب يونهاب.

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بدوره، أشار خفر السواحل الياباني إلى إطلاق الصاروخ، وفق ما نقلت وكالة كيودو. كما قال مكتب رئيس الوزراء الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي.

يأتي هذا الإطلاق في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.

تجربة صاروخية سابقة أجرتها كوريا الشمالية في 13 يوليو (أرشيفية)
تجربة صاروخية سابقة أجرتها كوريا الشمالية في 13 يوليو (أرشيفية)
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كما يأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من أسبوع من إشراف كيم جونغ أون شخصياً على إطلاق أحدث صاروخ باليستي كوري شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".

وفي وقت تدهورت العلاقات بين الكوريتين الى أدنى مستوى، عززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي رداً على ذلك، وخصوصاً عبر تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والاستراتيجية تطوراً.

وعقد الحليفان الثلاثاء في سيول أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية، وأعلنا أن غواصة أميركية سترسو في ميناء بوسان للمرة الأولى منذ 1981.

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