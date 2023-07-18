كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً في بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في بحر الشرق المعروف أيضاً ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الأربعاء نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، بحسب يونهاب.

مادة اعلانية

بدوره، أشار خفر السواحل الياباني إلى إطلاق الصاروخ، وفق ما نقلت وكالة كيودو. كما قال مكتب رئيس الوزراء الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي.

يأتي هذا الإطلاق في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.

كما يأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من أسبوع من إشراف كيم جونغ أون شخصياً على إطلاق أحدث صاروخ باليستي كوري شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".

وفي وقت تدهورت العلاقات بين الكوريتين الى أدنى مستوى، عززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي رداً على ذلك، وخصوصاً عبر تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والاستراتيجية تطوراً.

وعقد الحليفان الثلاثاء في سيول أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية، وأعلنا أن غواصة أميركية سترسو في ميناء بوسان للمرة الأولى منذ 1981.