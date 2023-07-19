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Ukrainian servicemen of the 59th Separate Motorised Infantry Brigade of the Armed Forces of Ukraine fire a BM-21 Grad multiple launch rocket system towards Russian troops near a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the town of Avdiivka, Donetsk region, Ukraine July 18, 2023. REUTERS/Sofiia Gatilova
الجيش الأوكراني على جبهات القتال في دونيتسك
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: هجوم أوكرانيا المضاد سيكون طويلا وصعبا جدا وداميا

رئيس أركان القوات الأميركية مارك ميلي اعتبر أنه "لا يزال مبكراً جداً" القول إن الهجوم المضاد أخفق

العربية.نت
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أكد رئيس أركان القوات الأميركية الثلاثاء أن لدى أوكرانيا احتياطاً "كبيراً" من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وصرح مارك ميلي للصحافيين رداً على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يشهد تعثراً، بأن الأوكرانيين يواجهون جنوداً روساً أقاموا دفاعات صلبة تتجلى خصوصاً في حقول ألغام وأسلاك شائكة وخنادق.

ميلي واوستن خلال مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا،
ميلي واوستن خلال مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا،
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لكنه أوضح أن لدى كييف "قوة قتالية كبيرة لم تشارك في القتال إلى اليوم"، مضيفاً أن الأوكرانيين "يتقدمون وسط حقول الألغام هذه، ببطء، في شكل متعمد وبثبات. وهذه معركة صعبة".

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واعتبر ميلي أنه "لا يزال مبكراً جداً" القول إن الهجوم المضاد أخفق، وقال أيضاً إن "الأمر سيكون طويلاً جداً وصعباً جداً ودامياً".

وإلى جانب ميلي، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن إثر مشاركتهما في حدث افتراضي يهدف إلى تأمين دعم دولي لأوكرانيا، أن الولايات المتحدة "مستمرة" في مساعدة قوات كييف.

واوضح أنه يتم راهناً تدريب وتسليح ثلاثة ألوية في ألمانيا، إضافةً إلى عمليات تدريب أخرى قائمة في المنطقة.

وقدمت واشنطن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 42 مليار دولار منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

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