ماكرون يعتزم إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الفرنسية
الإثنين، قرر الرئيس الفرنسي، الذي يواجه ضغوطاً منذ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها
أفادت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفرنسية أنّ تعديلاً وزارياً متوقعاً سيتم الخميس، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
والإثنين، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه ضغوطاً منذ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها. وقالت بورن إنها تريد إجراء "تعديلات" في صفوف الفريق الحكومي.
وكشف مستشار للسلطة التنفيذية في حديث لوكالة "فرانس برس" أن التعديل الوزاري سيُعلن الخميس.
كذلك أشار مسؤول في القصر الرئاسي إلى أنّ التعديل سيجري "على الأرجح" الخميس.
وأمضت رئيسة الوزراء وقتاً طويلاً في قصر الإليزيه الأربعاء بعد اجتماع خُصّص للألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في 2024.
وبحسب المسؤول في القصر الرئاسي، تناولت النقاشات التعديل الوزاري.
وأفاد عدد من المستشارين الوزاريين بأن "الرئيس لا يريد تعديلاً وزارياً كبيراً، تضغط رئيسة الوزراء لإجرائه".
وقال مستشار في صفوف الغالبية أن التعديل قد يشمل "خمس أو ست" وزارات.
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