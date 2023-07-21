أردوغان: لقاء نتنياهو سيمهد لمرحلة أفضل في العلاقات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه قد يزور ليبيا ودولا أخرى في شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء الأول الذي سيعقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات".

تطوير العلاقات مع مصر

وأضاف أن تطوير العلاقات مع مصر سيعزز بشكل كبير من إمكانات تركيا الاقتصادية.

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أما فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا، قال أردوغان إن بلاده ستستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية لاستئناف الاتفاق.

اتفاق الحبوب

وأضاف أنه سيناقش الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا "أثق بأننا سنضمن استمرارية اتفاق الحبوب".

وبحسب الأمم المتحدة فإن المبادرة التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا في يوليو تموز 2022 بوساطة أممية أتاحت تصدير ملايين الأطنان من الحبوب والمواد الغذائية.

العلاقات التركية الإسرائيلية

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي إنه يأمل في أن يكون اللقاء الأول الذي سيعقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية".

عباس ونتنياهو إلى تركيا

وكانت الرئاسة التركية أعلنت، أمس الخميس، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزوران تركيا الأسبوع المقبل في أيام مختلفة.

وسيصل عباس إلى تركيا في 25 يوليو، بينما يصل نتنياهو في 28 يوليو.