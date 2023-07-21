روسيا تتحرك.. صواريخ مضادة للسفن تضرب أهدافا في البحر

على وقع التطورات الأخيرة، أعلنت موسكو صباح الجمعة أن القوات الروسية أجرت تدريبا في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.

وقالت الوزارة في بيان، إن سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن على زورق حدد هدفا في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

مادة اعلانية

وأضافت أن تلك المنطقة هي ذاتها التي اعتبرت موسكو منذ الخميس، السفن المتوجهة إلى أوكرانيا فيها "زوارق عسكرية محتملة".