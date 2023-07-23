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Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander Lukashenko speak during a meeting at the Bocharov Ruchei residence in Sochi, Russia June 9, 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
لقاء سابق بين بوتين ولوكاشينكو (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

بوتين يلتقي رئيس بيلاروسيا ويؤكد أن هجوم كييف المضاد "فشل"

هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين بوتين ولوكاشينكو منذ تمرد حركة فاغنر

العربية.نت
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في أول لقاء بين الزعيمين منذ تمرد مجموعة فاغنر الروسية وانتقال زعيمها وعدد من مقاتليها إلى بيلاروسيا.

وبدأ الرئيسان محادثاتهما في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبورغ، ومن المقرّر أن تمتد ليومين.

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وقال بوتين للوكاشينكو خلال اللقاء إن الهجوم المضاد الذي تقوده القوات الأوكرانية لاستعادة بعض من الأراضي التي خسرتها منذ اندلاع الحرب "مني بالفشل".

وقال الرئيس البيلاروسي خلال المحادثات مع نظيره الروسي: "لا يوجد هجوم مضاد"، إلا أن بوتين رد قائلاً: يوجد، ولكنه مني بالفشل".

الجيش الأوكراني على جبهات القتال
الجيش الأوكراني على جبهات القتال

كما قال بوتين إن "المرتزقة الأجانب تكبدوا خسائر فادحة جراء قتالهم لصالح أوكرانيا".

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من جهته كشف رئيس بيلاروسيا أن قوات فاغنر التي انتقلت لبلاده تريد "الذهاب إلى بولندا"، لكنه أكد أنه "يمنعهم" من القيام بذلك.

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الأحد، أنها دمرت كل الأهداف المحددة في مدينة أوديسا الأوكرانية، مؤكدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد "لهجمات إرهابية" ضد روسيا.

وقال الجيش الروسي: "شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا.. على منشآت تم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة"، مؤكدا أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".

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