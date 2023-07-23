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Grunge flags illustration of three countries with conflict and political problems (cracked concrete background) | China, USA and South korea stock illustration
(تعبيرية)
الصين

وسط التوتر مع واشنطن.. بكين تسعى لمحادثات مع طوكيو وسيول

كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي طرح هذا المقترح خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا هذا الشهر

العربية.نت
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ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا هذا الشهر.

وأضافت كيودو نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن المقترح يشير في ما يبدو لاستعداد الدول الثلاث لاستئناف المحادثات، مضيفاً أن اليابان ستسرع وتيرة الترتيبات لعقدها بنهاية العام.

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وهناك قلق لدى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة، من تزايد النفوذ العسكري للصين ومن تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بسبب عدد من الملفات من بينها التجارة وتايوان.

وانغ يي مع وزيري خارجية اليابان وكروريا الجنوبية خلال قمة آسيان
وانغ يي مع وزيري خارجية اليابان وكروريا الجنوبية خلال قمة آسيان
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والتقى وانغ مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا يوم 14 يوليو.

وناقشا خطة يابانية لتصريف مياه معالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، لكن لم يتوصلا لاتفاق. وذكرت كيودو أن مسألة المياه قد تكون حجر عثرة تمنع اجتماعاً يعقد مبكراً لزعماء الدول الثلاث.

وكانت آخر مرة التقى فيها زعماء الدول الثلاث في ديسمبر 2019.

وأضافت وكالة كيودو أن اليابان أبلغت كوريا الجنوبية بمقترح وانغ بعقد محادثات.

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