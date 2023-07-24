انزلاقات أرضية في باكستان.. وحصيلة الأمطار ترتفع لـ133 قتيلاً

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن انزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية شمال باكستان، ما تسبب في تقطع السبل بالسياح وتعطيل حركة المرور، بينما ارتفع عدد قتلى الحوادث المرتبطة بالطقس الشهر الماضي إلى 133 على الأقل.

واحتشد آلاف السياح على الوجهات السياحية ذات المناظر الخلابة في شمال باكستان في الأيام الأخيرة، متجاهلين تحذيرات وكالة إدارة الكوارث، التي طلبت من الناس الأسبوع الماضي تجنب الرحلات غير الضرورية لأن الأمطار الموسمية المستمرة يمكن أن تتسبب في انزلاقات أرضية وفيضانات مفاجئة.

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وضربت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار عدة طرق في مناطق تشيترال ودير وباتغرام في شمال غربي إقليم خيبر بختونخوا الأحد. وقال تيمور خان، المتحدث باسم إدارة الكوارث في الإقليم، إن السلطات تحاول إخلاء الطرق لاستعادة حركة المرور في المناطق الجبلية.

هذا ولقي ما لا يقل عن 133 شخصاً حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في أنحاء باكستان منذ 24 يونيو عندما بدأت الأمطار الموسمية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى تضخم ثلاثة أنهار رئيسية - جيلوم وسوتليج وتشيناب في مقاطعة البنجاب الشرقية- ما دفع إدارة الكوارث إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى لمزيد من الفيضانات المفاجئة. وكانت الفيضانات قد أثرت بالفعل على ما لا يقل عن 15000 شخص في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وعادت الأمطار الموسمية إلى باكستان بعد عام من وقوع فيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل 1739 شخصاً في جميع أنحاء البلاد. وسيستمر موسم الرياح الموسمية، الذي بدأ رسميًا أول يوليو حتى سبتمبر في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.