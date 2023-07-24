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The Turkish bulk carrier OSPREY S, Liberian-flagged cargo ship, is seen anchored off the shore of Tuzla in Istanbul, Turkey August 4, 2022. REUTERS/Umit Bektas
سفينة في ميناء توزلا التركي (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا: العثور على آثار متفجرات في سفينة حبوب أجنبية

جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إن السفينة كانت قد رست في ميناء كيليا الأوكراني في مايو وإنها ربما استُخدمت لإيصال متفجرات إلى أوكرانيا

العربية.نت
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قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الاثنين، إنه عثر على آثار متفجرات على متن سفينة أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف في روسيا لتحميل الحبوب.

وأضاف جهاز الأمن أن السفينة كانت قد رست في ميناء كيليا الأوكراني في مايو، وأنها ربما استُخدمت لإيصال متفجرات إلى أوكرانيا.

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وأشار جهاز الأمن إلى أن السفينة غيرت اسمها وهي في ميناء توزلا التركي هذا الشهر واستبدلت طاقمها الذي كان مؤلفاً من 12 أوكرانيا.

وأضاف: "تلك الملابسات قد تشير إلى احتمال استخدام السفينة الأجنبية المدنية لإيصال متفجرات لأراض أوكرانية".

وأضاف جهاز الأمن أن السفينة التي لم يعلن عن اسمها خضعت للتفتيش في مضيق كيرتش ومُنعت من مواصلة رحلتها وغادرت بعدها المياه الإقليمية الروسية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من انسحاب روسيا من اتفاق أتاح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانيها على البحر الأسود مع خضوع السفن لتفتيش أمني.

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