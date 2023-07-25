إسرائيل تستهدف نقاط رصد لحزب الله قرب الجولان

استهدفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية نقاطا تستخدم للرصد في بلدة القحطانية على حدود المحافظة مع الجولان السوري المحتل.

"استفزاز"

في الأثناء، تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عناصر من حزب الله وهم يقومون بدورية وصفتها بـ"استفزازية".

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فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "جنديا وثّق، صباح اليوم، مشاهد عند الحدود اللبنانية لمسلحين من حزب الله قاموا بدورية مراقبة استفزازية"، مضيفة أنه "على الفور جرى استدعاء قوة من الجيش دون وقوع أحداث".

"خيمة على الحدود"

ونشر الجيش الإسرائيلي، "فيديو يوثق عناصر حزب الله اللبناني بالزي الرسمي وهم يجرون دوريات بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل".

وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود منذ يونيو/حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.

محاولة استهداف السياج الحدودي

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" حاولوا استهداف السياج الحدودي.

ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.

شكوى رسمية

وقدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.

في حين تتمركز عناصر حزب الله اللبناني والتشكيلات التابعة له في بلدة القحطانية، وتستخدم مراكز قوى الأمن الداخلي وقوات النظام في عمليات الرصد.