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CORRECTS DATE - In this photo released by Russian Defense Ministry Press Service on Friday, July 21,2023, warships of the Russian Black Sea Fleet sail while taking part in naval drills in the Black Sea. The Russian Defense Ministry said the navy conducted drills that simulated action to seal a section of the Black Sea. The maneuvers come after Moscow declared large areas of the Black Sea dangerous for navigation following its withdrawal from a deal allowing exports of the Ukrainian grain. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
سفن حربية روسية في البحر الأسود خلال مناورة هذا الشهر
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: روسيا تهدد السفن المدنية بالبحر الأسود

جهاز حرس الحدود الأوكراني نشر نص تحذير أرسلته سفينة حربية روسية إلى سفينة مدنية بالقرب من ميناء أوكراني

العربية.نت
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قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الجمعة، إن روسيا تهدد أمن السفن المدنية بمياه البحر الأسود، كما حث المجتمع الدولي على التنديد بما وصفها بأنها "أساليب الإرهابيين".

وانسحبت روسيا، الأسبوع الماضي، من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لأوكرانيا بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، وحذرت روسيا من أن السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية قد يتم التعامل معها على أنها أهداف عسكرية.

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وكتب يرماك على تطبيق تليغرام: "السفن الحربية الروسية تهدد السفن المدنية في مياه البحر الأسود، منتهكةً جميع معايير القانون البحري الدولي".

سفينة نقل حبوب في ميناء أوديسا (أرشيفية)
سفينة نقل حبوب في ميناء أوديسا (أرشيفية)
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وفي بيان منفصل، قال جهاز حرس الحدود الأوكراني، إنه رصد تحذيراً أرسلته سفينة حربية روسية إلى سفينة مدنية بالقرب من ميناء أوكراني، أمس الخميس. ولم يذكر البيان اسم السفينة أو الميناء.

ونقل البيان عن الجانب الروسي قوله: "أحذركم من الحظر المفروض على الإبحار إلى موانئ أوكرانيا".

وأردف البيان نقلاً عن الجانب الروسي: "كما أن نقل أي شحنات إلى أوكرانيا يعتبر، من جانب روسيا، نقلاً محتملاً لشحنات عسكرية". وأضاف أن الدولة التي ترفع السفينة علمها ستُعد طرفاً في النزاع مع أوكرانيا.

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