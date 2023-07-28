اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tchiani, Niger’s new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP)
الجنرال عبد الرحمن تياني

انقلابيو النيجر يختارون قائد البلاد.. ويحذرون من أي تدخل أجنبي

قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني يعلن عبر التلفزيون الرسمي أنه أصبح رئيساً للمجلس الانتقالي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذّر الانقلابيون في النيجر، الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، من "أي تدخّل عسكري أجنبي"، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني، الجمعة.

وأشار البيان إلى أن "بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة"، محذّراً من "العواقب التي ستنجم عن أي تدخل عسكري أجنبي".

مادة اعلانية

وفي وقت سابق من اليوم كان الجنرال عبد الرحمن تياني قد أعلن على التلفزيون الرسمي في النيجر، أنه أصبح رئيساً لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء.

وتلا تياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر اليوم بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وبرّر رئيس الحرس الرئاسي الجنرال تياني، الذي بات الرجل القوي الجديد في النيجر، الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات المتطرفة.

وقال إنه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن "كل شيء على ما يرام" بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".

وأشار إلى أن "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".

من إعلان الانقلاب الأربعاء
من إعلان الانقلاب الأربعاء

وتولى هذا الضابط الرفيع والمتحفظ قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2011 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

"كفاح ضد المستعمرين".. بريغوجين يدافع عن الانقلاب في النيجر العرب والعالم "كفاح ضد المستعمرين".. بريغوجين يدافع عن الانقلاب في النيجر

وكان الجنرال تياني غائباً عن خطاب الانقلابيين على التلفزيون الوطني، الذي تمّ خلاله إعلان الانقلاب مساء الأربعاء، لكن مثّله نائبه العقيد إبروه أمادو باشارو.

يذكر أن الرئيس المخلوع لا يزال محتجزاً منذ صباح الأربعاء في القصر الجمهوري في مقر إقامته الخاص داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي بقيادة الجنرال تياني.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020، فيما تخضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط تحذيرات من تزوير التاريخ.. ممثلة إسرائيلية تجسد شخصية الملكة كليوباترا وسط تحذيرات من تزوير التاريخ.. ممثلة إسرائيلية تجسد شخصية الملكة كليوباترا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط