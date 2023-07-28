اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin leaves a cemetery before the funeral of Russian military blogger Maxim Fomin widely known by the name of Vladlen Tatarsky, who was recently killed in a bomb attack in a St Petersburg cafe, in Moscow, Russia, April 8, 2023. REUTERS/Yulia Morozova
قائد فاغنر يفغيني بريغوجين (أرشيفية)

"كفاح ضد المستعمرين".. بريغوجين يدافع عن الانقلاب في النيجر

مجموعة مرتبطة بفاغنر نشرت تسجيلاً صوتياً لبريغوجين قال فيه إن "ما حدث في النيجر ليس سوى كفاح شعب النيجر ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض نمط حياتهم عليهم"

موسكو – فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نشرت "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي"، التي تعتبرها الولايات المتحدة واجهة لمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، تسجيلاً صوتياً نسبته لزعيمها يفغيني بريغوجين مساء الخميس، يؤكد فيه أن محاولة الانقلاب في النيجر "كفاح ضد المستعمرين".

ويمكن التعرّف من خلال المقطع المنشور على تطبيق تلغرام على صوت بريغوجين ونبرته، لكن لا يمكن التأكد من صحة التسجيل تماماً.

مادة اعلانية

ومنذ 26 يونيو بعد محاولة تمرده الفاشلة في روسيا، لم يصدر رئيس فاغنر أي إعلان رسمي على حسابات منظمته.

وجاء في التسجيل الصوتي المنسوب لبريغوجين: "ما حدث في النيجر ليس سوى كفاح شعب النيجر ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض نمط حياتهم عليهم".

وقال "بهدف إبقاء (الشعوب الإفريقية) تحت سيطرتهم، يملأ المستعمرون السابقون هذه البلدان بالإرهابيين وبعصابات مسلحة مختلفة، ويتسببون هم أنفسهم بأزمة أمنية ضخمة".

العسكريون المنقلبون في النيجر
العسكريون المنقلبون في النيجر

وأورد أن "المستعمرين السابقين" أرسلوا بعثات عسكرية تضم "عشرات الآلاف من الجنود غير القادرين على الدفاع عن سكان دول ذات سيادة".

وقال بريغوجين: "الشعب يعاني. ومن هنا يأتي الحب لشركة فاغنر الخاصة، ولكفاءة فاغنر، لأن ألف مقاتل من فاغنر قادرون على فرض النظام والقضاء على الإرهابيين".

ومنذ مساء الأربعاء، يحتجز عسكريون انقلابيون رئيس النيجر محمد بازوم، وهو حليف وثيق لفرنسا في هذا البلد الذي يشكل المحور الأخير لقوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل.

مظاهرة تأييد للانقلاب أمس في نيامي رفع خلالها العلم الروسي
مظاهرة تأييد للانقلاب أمس في نيامي رفع خلالها العلم الروسي
رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا ساعدتنا على تجنب حرب أهلية العرب والعالم روسيا و بوتين رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا ساعدتنا على تجنب حرب أهلية

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الإرهابي، بينما تحول اثنان من جيرانها هما مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، إلى شركاء آخرين من بينهم روسيا.

ودعا الجنود الانقلابيون في النيجر "السكان إلى الهدوء" بعد وقوع أحداث خلال تظاهرات نُظمت لدعمهم في نيامي رُفعت خلالها أعلام روسية وشهدت هتافات مناهضة للفرنسيين.

ويأتي التسجيل المنسوب لبريغوجين، في حين تُعقد قمة روسية إفريقية بمشاركة عشرات الوفود من الدول الإفريقية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلال أول تجمع للمرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي.. ترمب يهاجم بايدن وديسانتس خلال أول تجمع للمرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي.. ترمب يهاجم بايدن وديسانتس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط