اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE PHOTO: Nigerien security forces launch tear gas to disperse pro-junta demonstrators gathered outside the French embassy, in Niamey, the capital city of Niger July 30, 2023. REUTERS/Souleymane Ag Anara NO RESALES. NO ARCHIVES/File Photo
مظاهرة أمام سفارة فرنسا في النيجر أمس

باريس: بدء عملية إجلاء رعايانا والأوروبيين من النيجر اليوم

السفارة الفرنسية في نيامي أشارت في رسالة إلى الرعايا الفرنسيين إلى أن "عملية الإجلاء.. موضع تنسيق مع القوات في النيجر"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن عمليات إجلاء رعاياها من النيجر تبدأ اليوم الثلاثاء. وأضافت أن فرنسا تعمل أيضاً على إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كانت السفارة الفرنسية في نيامي قد أعلنت أن فرنسا ستبدأ "قريباً جداً" إجلاء مواطنيها من النيجر، حيث حصل انقلاب الأسبوع الماضي تلته احتجاجات مناهضة لباريس.

مادة اعلانية

وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى الرعايا الفرنسيين "مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي في نيامي، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقا من نيامي"، موضحة أنها "ستجرى قريبا جدا وفي فترة وجيزة جداً".

وفي باريس، أكدت وزارة الخارجية أنه "يتم تنظيم عملية إجلاء ستحصل سريعاً جداً".

وأشارت الرسالة إلى الرعايا الفرنسيين إلى أن "عملية الإجلاء.. موضع تنسيق مع القوات في النيجر".

وأوضحت أن تفاصيل الموعد المحدد لعملية الإجلاء ومكانها سترسل في أسرع وقت ممكن.

أعمال شغب أمام سفارة فرنسا في النيجر أمس
أعمال شغب أمام سفارة فرنسا في النيجر أمس
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر "إعلان حرب" علينا العرب والعالم بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر "إعلان حرب" علينا

والاثنين، اتهم العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا الرئيس محمد بازوم، فرنسا بالسعي إلى "التدخل عسكرياً" في النيجر، الأمر الذي نفته باريس.

وخلال تظاهرة لمؤيدي الانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي الأحد، حاول آلاف الأشخاص دخول مقر السفارة الفرنسية قبل أن يفرّقوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقال الانقلابيون في النيجر إن القنابل المسيلة للدموع أدت "إلى وقوع ستة جرحى تلقوا العلاج في المستشفيات".

وهددت دول غرب إفريقيا المجاورة للنيجر، الأحد، باحتمال استخدام "القوة" إذا لم يُعَد بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع، في قرار دعمه شركاء نيامي الغربيون ومن بينهم فرنسا قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل التي تنهكها الهجمات الإرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شخص واحد يمنع "إيكواس" من التدخل العسكري في النيجر شخص واحد يمنع "إيكواس" من التدخل العسكري في النيجر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط