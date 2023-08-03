أوكرانيا: الروس يفشلون في التقدم لكنهم متحصنون جيداً

قال مسؤولون أوكرانيون، الأربعاء، إن القوات الروسية لم تحقق أي تقدم على خطوط المواجهة لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام، وهو ما يجعل تحرك القوات الأوكرانية إلى الشرق والجنوب أمرا صعبا.

وأفادت التقارير الروسية حول القتال على خط الجبهة أن 12 هجوما أوكرانيا تم صدها في منطقة دونيتسك.

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وركز قسم كبير من النشاط الروسي على الغارات الجوية التي ألحقت الضرر بالبنية التحتية للحبوب في ميناء أوكراني على نهر الدانوب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت زورقا مسيرا أوكرانيا حاول مهاجمة سفينة حربية روسية أثناء مرافقتها لسفينة مدنية بالبحر الأسود.

وأطلقت القوات الأوكرانية حملة في يوليو لاستعادة المناطق المحتلة وتضغط باتجاه الجنوب صوب بحر آزوف لقطع جسر بري يربط بين شرق أوكرانيا المحتل وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وتقول كييف أيضا إنها استعادت السيطرة على مناطق قرب باخموت، وهي مدينة شرق البلاد سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد قتال استمر شهورا.

وذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أن القوات الروسية "حاولت بإصرار وقف تقدمنا في قطاع باخموت دون نجاح".

وكتبت على تطبيق تليغرام أن القوات الروسية تكثف احتياطياتها ومعداتها في ثلاث مناطق في الشمال حيث وردت تقارير عن قتال عنيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد أوليكسي دانيلوف رئيس مجلس الأمن الأوكراني أن القوات الروسية كان لديها الوقت الكافي لإعداد دفاعاتها وزرع حقول ألغام شاسعة.

وقال للتلفزيون الرسمي: "استعد العدو استعدادا شاملا لهذه الأحداث.. عدد الألغام في المنطقة التي استعادت قواتنا السيطرة عليها هو جنون تام. في المتوسط هناك ثلاثة أو أربعة أو خمسة ألغام للمتر المربع".

وكرر دانيلوف تأكيدات الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن التقدم، رغم بطء وتيرته عن المأمول، لا يمكن التعجل فيه لتجنب المغامرة بالأرواح.

وتابع: "لا أحد سوانا يمكن أن يملي علينا المواعيد النهائية، لا يوجد جدول محدد، لم أستخدم أبدا عبارة الهجوم المضاد، هناك عمليات عسكرية وهي عمليات معقدة للغاية وتعتمد على الكثير من العوامل".

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في روايتها للأحداث أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولات فاشلة للتقدم في عدة قطاعات في الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة دونيتسك.