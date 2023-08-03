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علما رومانيا وروسيا (آيستوك)

رومانيا: نراقب حدود الناتو بعد ضربات روسيا

دبي - العربية.نت
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بعد هجوم موسكو على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الرومانية أنها تراقب حدود الناتو باستمرار بعد الهجمات الروسية على المنشآت الأوكرانية بالقرب من الأراضي الرومانية.

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إجراءات يقظة مشددة

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم الكشف عن أي تهديد عسكري مباشر لإقليم رومانيا أو مياهها الإقليمية.

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كما شددت على أن وزارة الدفاع الوطني تدين بشدة ما أسمته "العدوان المسلح للاتحاد الروسي" على أوكرانيا واستمرار الهجمات غير المبررة وغير القانونية على المناطق التي يعيش فيها السكان المدنيون وعناصر البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وفق البيان.

وأضافت أنها تطبق إجراءات يقظة مشددة وفقا للخطط الوطنية والحليفة، وتقوم بمراقبة مستمرة للأراضي الوطنية والبحر والمجال الجوي، أيضاً تتعاون مع هياكل الناتو لتعزيز الدفاعات على كامل الجناح الشرقي وردع أي عدوان ضد الحلفاء، بحسب قولها.

"غير مقبولة"

يشار إلى أن روسيا كانت هاجمت صباح الأربعاء، ميناء إسماعيل على نهر الدانوب، على بعد 15 كيلومترا من مدينة تولسيا الرومانية.

ووصف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية على نهر الدانوب والتي تجري على مقربة من الأراضي الرومانية، بأنها "غير مقبولة".

أتى هذا بعدما بدأت روسيا بمهاجمة البنية التحتية للموانئ الأوكرانية في الجنوب بعد فشل صفقة الحبوب.

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