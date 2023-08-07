إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم توسيع عملياته في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين لم يسمهم قولهم، إن الجيش الإسرائيلي سيركز على "تحييد" مقاتلي جنين "على غرار الطريقة التي تم التعامل بها مع عرين الأسود" في نابلس، في إشارة إلى عمليات اغتيال مركزة للأفراد.

مادة اعلانية

وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي "يسعى لتنفيذ هذه العمليات المركزة" في قلب مخيم جنين، مشيراً إلى أن هذه العمليات قد تستمر عدة أشهر.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم الاثنين وسط مواجهات واشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن وحدات إسرائيلية خاصة تسللت لحي المراح متخفية داخل مركبات فلسطينية مدنية وحاصرت عدة منازل، مشيرةً إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من المدينة.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن قوات الجيش اقتحمت مدينة جنين صباح اليوم واعتقلت شخصا، مشيرةً إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

بدورها، قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان مقتضب، إن مقاتلين لها استهدفوا آليات للجيش الإسرائيلي في منطقة المراح بوابل كثيف من الرصاص.