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FILE PHOTO: Damaged streets are seen after Israeli army's withdrawal from the Jenin camp, in Jenin, in the Israeli-occupied West Bank July 5,2023. REUTERS/Yosri Aljamal/File Photo
أضرار خلفها اقتحام إسرائيلي سابق لمخيم جنين في يوليو الماضي (أرشيفية)

إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم توسيع عملياته في الضفة الغربية

مسؤولون أمنيون قالوا إن الجيش الإسرائيلي "يسعى لتنفيذ هذه العمليات المركزة" في قلب مخيم جنين

العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين لم يسمهم قولهم، إن الجيش الإسرائيلي سيركز على "تحييد" مقاتلي جنين "على غرار الطريقة التي تم التعامل بها مع عرين الأسود" في نابلس، في إشارة إلى عمليات اغتيال مركزة للأفراد.

اشتباكات خلال عملية إسرائيلية في نابلس في يوليو الماضي
اشتباكات خلال عملية إسرائيلية في نابلس في يوليو الماضي
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وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي "يسعى لتنفيذ هذه العمليات المركزة" في قلب مخيم جنين، مشيراً إلى أن هذه العمليات قد تستمر عدة أشهر.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم الاثنين وسط مواجهات واشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

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وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن وحدات إسرائيلية خاصة تسللت لحي المراح متخفية داخل مركبات فلسطينية مدنية وحاصرت عدة منازل، مشيرةً إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين من المدينة.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن قوات الجيش اقتحمت مدينة جنين صباح اليوم واعتقلت شخصا، مشيرةً إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

بدورها، قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان مقتضب، إن مقاتلين لها استهدفوا آليات للجيش الإسرائيلي في منطقة المراح بوابل كثيف من الرصاص.

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