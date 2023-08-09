بولندا: سنرسل 2000 جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا

صرح نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك لوكالة الأنباء الرسمية الأربعاء أن بلاده سترسل ألفي جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا لدعم حرس الحدود.

يأتي ذلك بعد أن أفادت الوكالة الثلاثاء بأن وزارة الدفاع البولندية وافقت على إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع ربيلاروسيا بناء على طلب من حرس الحدود.

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طلب من وزارة الدفاع

وكان نائب وزير الداخلية قد قال الاثنين إن حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي إضافيين إلى الحدود وسط زيادة في محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.

كما نقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها إنه "نظراً للوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا، أمر وزير الدفاع الوطني بتنفيذ الطلب وتكليف جنود إضافيين بالقيام بدوريات على الحدود بين البلدين".

شيدت سياجاً

يذكر أن بولندا شيدت سياجاً على الحدود مع بيلاروسيا مزوداً بنظام الحماية الإلكترونية، وفق رويترز.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهر مقاتلون تابعون لمجموعة فاغنر بالقرب من الحدود، وهو تطور قال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إنه يهدف لزعزعة استقرار الوضع في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.