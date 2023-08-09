خطوة أولى.. الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات ضد النيجر

أفادت مصادر لرويترز، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.
رفض الدبلوماسية
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب إفريقيا.
إلى هذا، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.
"تقويض الديمقراطية"
وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر، ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.
كما أضاف دبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.
الانقلاب في النيجر
يشار إلى أن العسكريين كانوا أعلنوا في 26 يوليو الماضي سيطرتهم على السلطة في البلاد وعزل الرئيس الموالي للغرب.
فيما ندد معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
-
روسيا: أوكرانيا تحاول ضرب مخزن الوقود النووي في زابوريجيااتهمت موسكو، اليوم الأربعاء، القوات الأوكرانية بمحاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مخزن الوقود النووي المستهلك في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفقًا ... العرب والعالم
-
حزب في النيجر يعلن التعبئة العامة.." أنقذوا الرئيس"فيما لا يزال رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم حبيساً في مقر إقامته منذ يوم 26 من يوليو، إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد ونفذته مجموعة من قادة ... العرب والعالم
-
بعد إزالة صوره.. مبابي يحرج باريس سان جيرمانيبدو أن كتابة الفصل الأخير في العلاقة بين كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان قد اقتربت، فبعدما أزال النادي صور اللاعب من ملعب "حديقة الأمراء"، رفض ... الأخيرة