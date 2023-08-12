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برج إيفل
برج إيفل من أشهر معالم باريس السياحية

بعد تهديد بوجود قنبلة.. إخلاء برج إيفل في باريس

تم إعادة فتح أبرز معالم فرنسا السياحية أمام الجمهور بعد تفقد الشرطة وخبراء إبطال القنابل المكان حيث تبين أن الإنذار الأمني كاذب

باريس - رويترز، (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الفرنسية إعادة فتح برج إيفل أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه وإغلاقه أمام الجمهور اليوم السبت.

وكان مصدر في الشرطة الفرنسية أعلن في وقت سابق اليوم، أن برج إيفل في باريس أغلق، أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية إثر "تهديد بوجود قنبلة".

إجراءات أمنية في محيط برج إيفل (أ ف ب)
إجراءات أمنية في محيط برج إيفل (أ ف ب)
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وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

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وصرّحت متحدثة "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".

تم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج حوالي الساعة (11,30 ت.غ).

يذكر أن أعمال إنشاء البرج الشهير بدأت مطلع 1887 وانتهت في 31 آذار/مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.

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