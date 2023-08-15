انفجار بمحطة وقود في داغستان الروسية.. ومقتل 25

أفاد مسعفون، اليوم الثلاثاء، أن حريقا شب في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا فأودى بحياة 25 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.
وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الاثنين وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء
كما ذكر تلفزيون رويترز أن لقطات نُشرت على الإنترنت أظهرت مبنى من طابق واحد مشتعلا.
NEW - Massive explosion and fire at a filling station in Dagestan, Russia, at least 12 killed, dozens injured— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 14, 2023
READ: https://t.co/hBFOV0MIwK pic.twitter.com/L4TkA6qgcc
وقال أحد الشهود "الأمر أشبه بالحرب هنا".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو قوله إن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم عشرة في حالة حرجة.
وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الصحة الداغستانية بأن 13 من الجرحى أطفال.
وقالت تاس نقلا عن بيان صادر عن خدمة الطوارئ الروسية إن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق الذي امتد إلى مساحة 600 متر مربع.
-
واشنطن: محاكمة بازوم لن تساهم بحلّ سلمي للأزمة في النيجرأعربت الولايات المتحدة الإثنين عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى ... أميركا
-
ذخائر وعتاد مضاد للطائرات.. مساعدات أميركية جديدة إلى أوكرانياأعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها سترسل مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ... أميركا
-
احتل المرتبة الأولى.. 2023 العام الأكثر حرا على الإطلاقكشف خبراء مناخ في الحكومة الأميركية الاثنين إن هناك احتمالا يناهز 50 % أن يكون 2023 العام الأكثر حراً على الإطلاق، وأن يكون العام المقبل أكثر من هذا ... الأخيرة