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A view shows firefighting vehicles at the accident scene following an explosion at a gas station in the city of Makhachkala, Russia, August 14, 2023. Russian Emergencies Ministry in the Republic of Dagestan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE.
من موقع الحريق في داغستان

انفجار بمحطة وقود في داغستان الروسية.. ومقتل 25

دبي - العربية.نت
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أفاد مسعفون، اليوم الثلاثاء، أن حريقا شب في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا فأودى بحياة 25 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.

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وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الاثنين وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء

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كما ذكر تلفزيون رويترز أن لقطات نُشرت على الإنترنت أظهرت مبنى من طابق واحد مشتعلا.

وقال أحد الشهود "الأمر أشبه بالحرب هنا".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو قوله إن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم عشرة في حالة حرجة.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الصحة الداغستانية بأن 13 من الجرحى أطفال.

وقالت تاس نقلا عن بيان صادر عن خدمة الطوارئ الروسية إن رجال الإطفاء استغرقوا أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لإخماد الحريق الذي امتد إلى مساحة 600 متر مربع.

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