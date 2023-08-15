رؤساء أركان تكتل غرب إفريقيا يبحثون الخميس أزمة النيجر

يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، الخميس والجمعة، في غانا لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع، السبت الماضي، لكن تم إرجاؤه "لأسباب فنية".

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ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة الجماعة نشر "قوة احتياط" لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر في أعقاب انقلاب 26 تموز/يوليو على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.

وأعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى، في خطوة يخشى أن تزيد من التوتر المتصاعد منذ الانقلاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى، هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبرّرة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة".

وكان الانقلابيون أعلنوا، مساء الأحد، عزمهم محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وأكد المجلس العسكري أنه جمع "الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من أطراف إقليميين وغربيين.

واعتبرت "إكواس" في بيان، الاثنين، أن هذا الإعلان يشكل "استفزازا" جديدا. وسبق للجماعة أن فرضت عقوبات على نيامي، وحذّرت من اللجوء إلى القوة العسكرية.

وانقلاب 26 يوليو وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات، ما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.