مواجهة جديدة بالبحر الأسود.. زورق أوكراني مفخخ

في أحدث مواجهة بالممرّ المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق مهمّ لتصدير الحبوب الأوكرانية، أعلنت روسيا تدمير "زورق استطلاع" قرب بنى تحتية في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع بتعليق على تطبيق تليغرام اليوم الثلاثاء إنّ طائرة سوخوي إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود دمّرت "زورق استطلاع" تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في "منطقة مرافق لإنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

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لكنها لم تكشف أيّ تفاصيل حول نوع الزورق الذي دُمّر أو موقع الحادثة بالتحديد.

تصاعد الهجمات

وكانت الوزارة أعلنت ليل أمس الاثنين أيضا أنّ قواتها أسقطت مسيّرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود على بُعد 40 كيلومتراً شمال غربي شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق هذا الشهر لحقت أضرار بناقلة روسية إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية في مضيق كيرتش، ما أدّى إلى وقف حركة النقل على جسر استراتيجي يربط القرم بروسيا.

يذكر أن الهجمات من الجانبين تصاعدت في البحر الأسود منذ انسحبت روسيا في يوليو الماضي من اتفاق برعاية الأمم المتحدة أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن.

وكثيراً ما قصفت روسيا بنى تحتية لمرافئ أوكرانية في البحر الأسود وعلى نهر الدانوب، فيما هاجمت أوكرانيا سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.