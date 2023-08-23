انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان قرب الكرملين في موسكو

أفادت وكالة الإعلام الروسية، بأن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وشوهد دخان في المنطقة.

وقال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرتين حاولتا استهداف العاصمة ومحيطها.

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وكان مبنى في تلك المنطقة الواقعة بوسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، قد أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

تعليق الرحلات

فيما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو". وأضاف "لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة".

هجمات أوكرانية بالمسيرات

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

والأحد، شنت أوكرانيا هجوما جديدا بمسيرات استهدف موسكو ومحيطها واعترضه الجيش الروسي، وذلك غداة ضربة صاروخية روسية، على وسط مدينة تشرنيغيف، بشمال أوكرانيا خلفت قتلى وجرحى.

الهجوم المضاد

كما استهدفت مسيرات أوكرانية، خلال الليل، منطقتي كورسك في غرب روسيا حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا.

يذكر أن الهجمات من هذا النوع تتزايد على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أشهر.