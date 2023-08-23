زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا للقرم
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بإنهاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو في بلاده.
وقال أمام مؤتمر دولي عن القرم أفاد بأن أكثر من 60 دولة تشارك فيه "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي ما تزال للأسف تحت الاحتلال".
واستولت روسيا على القرم وضمتها إليها في 2014 في خطوة لم تعترف بها أغلب الدول الأخرى. واستولت روسيا على أجزاء أخرى من أوكرانيا في غزو واسع شنته في فبراير شباط 2022.
وكانت أوكرانيا قد صعدت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها على شبه جزيرة القرم، وهي شبه الجزيرة ذات الأهمية الرمزية والاستراتيجية التي احتلتها روسيا منذ عام 2014.
وشنت أوكرانيا هجمات صاروخية على الجسور الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي وروسيا وضربت مراكز اللوجستيات والقيادة والسيطرة بنيران المدفعيات.
عزل الجزيرة
فبالنسبة لأوكرانيا، فإن الفكرة هي محاولة عزل شبه جزيرة القرم وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا لمواصلة عملياتها العسكرية في البر الرئيسي الأوكراني.
كما ترى كييف شبه جزيرة القرم على أنها جزء مهم من الأراضي الأوكرانية، وترى هذه الهجمات كعنصر أساسي في استراتيجية الهجوم المضاد.
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