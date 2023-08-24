الرجل الثاني بفاغنر ورفيق الرحلة الأخيرة.. من هو أوتكين؟

كشفت هيئة الطيران المدني الروسية، مساء الأربعاء قائمة أسماء الأشخاص الذين قتلوا برفقة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم الطائرة قرب موسكو.

وأفادت الهيئة الطيران بأن أحد مؤسسي فاغنر، ديمتري أوتكين، كان على متن الطائرة المنكوبة مع يفغيني بريغوجين.

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الاسم الحركي لأوتكين

وبحسب ما يتردد من معلومات أخذت مجموعة فاغنر اسمها من الاسم الحركي لزعيمها ديمتري أوتكين، وهو ضابط عسكري متقاعد يقال إنه اختار اسم فاغنر لتكريم الملحن المفضل لدى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.

ويعتبر أوتكين، بأنه اليد اليمنى لبريغوجين، ولعب دورا رئيسيا في تأسيس مجموعة فاغنر.

متورط بجرائم حرب

كما خدم في جهاز المخابرات العسكرية GRU وتم إرساله مرتين إلى الشيشان.

كما اتُهم الرجل البالغ الذي رحل عن 53 عاما بالتورط في العديد من جرائم الحرب.

يشار إلى أن هيئة الطيران الروسية قد أفادت ببدء التحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي وقعت في مقاطعة تفير.

مقتل 10 أشخاص

كما قالت إن "عشرة أشخاص، سبعة ركاب، وثلاثة أفراد طاقم الطائرة، كانوا على متن طائرة "إمبراير" المتجهة من موسكو إلى سانت بطرسبورغ، وتحطمت في مقاطعة تفير".

من جهتها، أفادت قناة على تلغرام مرتبطة بفاغنر مساء الأربعاء مقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

في الأثناء، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير، أن المنقذين الذي وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، انتشلوا سبعة جثث من حطام الطائرة.