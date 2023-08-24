شاهد آخر ظهور لزعيم فاغنر قبل مقتله بتحطم طائرة

في آخر ظهور له قبل أن يلقى حتفه في تحطم طائرة قرب موسكو مساء الأربعاء، ظهر زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، يوم الاثنين في مقطع فيديو نشره على قناته في "تليغرام"، ملمحا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا.

ظهور أخير في دولة إفريقية

وكان بريغوجين يرتدي في الفيديو زي "فاغنر" العسكري، ويحمل بندقية "كلاشينكوف"، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

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وقال بريغوجين في الفيديو المقتضب: "نحن نعمل. درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه"، مما يشير إلى وجوده في دولة إفريقية.

"نواصل عمليات التجنيد"

وألمح لوجوده في إفريقيا بقوله "إفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة للأمم الإفريقية. نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى".

كما أضاف "ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها".

فيما لم يذكر بريغوجين صراحة أين سجل الفيديو ولا متى، لكنه في حديثه ألمح إلى أنه في إفريقيا حيث الحرارة المرتفعة هذه الأيام وحيث تنشط المجموعة، التي برز اسمها على السطح مجددا بعد الانقلاب العسكري في النيجر.

مقتل جميع ركاب الطائرة

وكانت وكالة النقل الجوي الروسية أعلنت رسميا مساء الأربعاء، أن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، كان بين ركاب الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال غربي موسكو.

وأظهرت قائمة بأسماء ركاب الطائرة المحطمة نشرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية أن دميتري أوتكين الرجل الثاني في فاغنر كان أيضا على متن الطائرة.

كما قالت إن "عشرة أشخاص، سبعة ركاب، وثلاثة أفراد طاقم الطائرة، كانوا على متن طائرة "إمبراير" المتجهة من موسكو إلى سانت بطرسبورغ، وتحطمت في مقاطعة تفير".

فاغنر تعلن مقتل زعيمها

من جهتها، أفادت قناة على تلغرام مرتبطة بفاغنر مساء الأربعاء مقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.