مهلته انتهت.. سفير فرنسا "متحصن" في النيجر ولم يغادر

مع انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي منحها المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي سيطرته على السلطة وعزل الرئيس محمد بازوم، إلى السفير الفرنسي سيلفان إيتي لمغادرة البلاد، يلف الغموض مصيره.

فيما أكد موفد العربية/الحدث اليوم الاثنين أن "إيتي" ما زال موجودا في السفارة الفرنسية بنيامي، رغم انتهاء المهلة.

من حليف إلى عدو.. حال فرنسا في النيجر تغير

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مغادرة القوات الفرنسية

كما أوضح أن ما يقارب عشرين شخصا بين دبلوماسيين وموظفين إضافة إلى عناصر من القوات الفرنسية الخاصة، يتواجدون داخل مبنى السفارة.

وبحسب المصادر التي حصلت عليها العربية فإن رئاسة المجلس العسكري أكدت أن شعب النيجر سيستمر في التعبئة لدفع السفير إلى المغادرة وانسحاب كافة القوات الفرنسية من النيجر

وكان محيط السفارة شهد أمس احتجاجات عارمة مطالبة برحيل السفير ومغادرة الفرنسيين البلاد.

يشار إلى أن العاصمة نيامي تحتضن قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، ويعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي.

كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الأفريقية نحو أوروبا.

أما حجم القوات الفرنسية فهو محدود، ولا يتجاوز 1500 عنصر.

لكن منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى بازوم.

مالي وبوركينا فاسو

أتى ذلك، فيما أضحى الوجود العسكري الفرنسي منذ العام 2020، هشاً في غرب إفريقيا، بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل.

فقد تم طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه باريس. بينما تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.

ولعل هذا ما دفع العديد من المراقبين إلى التخوف من أن يصبح مصير الجنود الفرنسيين في النيجر مماثلاً لما حصل في البلدين المذكورين، وسط تخوف من عودة الهجمات المتطرفة بشكل واسع، لاسيما في مالي، حيث سيطر المتطرفون منذ سنة على ضعف الأراضي التي كانت في حوزتهم سابقا.