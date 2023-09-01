شاهد.. قائد انقلاب الغابون يدخل القصر الرئاسي ويبدأ لقاءاته

بعيد الإعلان عن فوزه في انتخابات متنازع عليها، أطاح العسكريون في الغابون الأربعاء بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد لمدة 14 عاما تلت تولي والده عُمر الرئاسة لأكثر من 4 عقود.

فيما ينصّب الاثنين أوليغي نغيما رئيساً "انتقالياً" أمام المحكمة الدستورية لفترة لم تحدد حتى الآن.

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في السياق انتشر الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قائد الانقلاب في القصر الرئاسي.

Gabon, 31 août 2023. Palais présidentiel. Le nouveau chef de l'État, le Général Brice Clothaire Oligui Nguema, a accordé ses premières audiences. Il a reçu les membres du patronat gabonais.#Gabon #coupdetat #CTRI #patronatGabonais pic.twitter.com/n8f06zcGzj — Dworaczek-Bendome (@DworaczekBendom) September 1, 2023

"محاربة الفساد"

ودعا خلال لقائه برجال الأعمال إلى "ضرورة توحيد الجهود والتحلي بالوطنية الاقتصادية ومحاربة الفساد"، على حد قوله.

كما أشار إلى أنه سيحترم التزاماته الداخلية والخارجية كافة بعد الانقلاب وإنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل.

"لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف"

جاء الإعلان عن الانقلاب بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت مع حصوله على 64.27% من الأصوات.

وأعلن القادة الجدد الذي أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع.

كما أفادوا في بيان أن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الغابون"، وفق تعبيرهم.

الجدير بالذكر أن 5 بلدان أفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.