كييف تعلنها.. ضربنا مطار بسكوف من داخل روسيا

كسرت أوكرانيا كافة الخطوط الحمر في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا منذ فبراير الماضي، معلنة رسميا أنها نفذت ضربات من داخل الأراضي الروسية.

فقد أعلن رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الجمعة أن قواته نفذت هجوماً بالطائرات المسيرة على مطار بسكوف العسكري قرب الحدود مع إستونيا ولاتفيا، من "داخل روسيا"

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وزعم أن بلاده باتت تعمل الآن من داخل الأراضي الروسية.

أصابت أربع طائرات

كما أكد عبر تلغرام أن "المسيرات التي استخدمت لشن الهجوم أطلقت من الداخل الروسي"، مشددا على أنها أصابت أربع طائرات عسكرية للنقل من طراز إيل-76 نتيجة .

وكانت القاعدة الجوية "كريستي" في بسكوف غربي البلاد، تعرضت لهجوم مكثف بطائرات بدون طيار في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.

فيما أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية حجم الأضرار التي لحقت بالمطار المذكور.

Satellite images of a Russian Il-76 military transport aircraft before and after it received a visit from a Ukrainian drone at the Pskov Air Base in Russia a few days ago.



pic.twitter.com/efCYXX0KmT — Visegrád 24 (@visegrad24) August 31, 2023

أتت تلك التصريحات بعد تأكيد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، أمس أن بلاده طورت سلاحاً يضرب هدفاً على بعد 700 كيلومتر، في ما فهم على ما يبدو بأنه إشارة إلى غارة مطار بسكوف، الذي يقع على بعد نحو 700 كيلومتر شمال الحدود الأوكرانية.

ومنذ تعثر الهجوم الأوكراني المضاد الذي أطلق مطلع الصيف الحالي، كثفت كييف هجماتها بالدرون على المناطق الروسية الحدودية، كما طالت ضرباتها موسكو أيضا عدة مرات.

بل بات هذا السيناريو يتكرر صباح كل يوم تقريباً، لسهولة شراء واستيراد تلك المسيرات التي تعتبر رخيصة نسبياً، لكنها قادرة على إيلام الروس، لاسيما أنها قد تفلت من قبضة الرادارات والمضادات الجوية.