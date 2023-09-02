موسكو: تدمير 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم

أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.
إحباط هجوم على جسر القرم
وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام أنّه "في 2 أيلول/سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم على جسر القرم".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد عاد الجمعة، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم" في البلاد ما لم تستعد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تحتلها روسيا.
"يجلب الحرب وليس السلام"
فأثناء حديث لزيلينسكي في منتدى البيت الأوروبي "أمبروسيتي" لإدارة الأعمال في إيطاليا، أعاد ذكر القرم ودونباس، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن السلام إلا بعد خروج كل القوات الروسية من تلك المناطق.
أتى هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان زيلينسكي أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا "يجلب الحرب وليس السلام"، وبالتالي فهو هدف عسكري مشروع لقواته.
أهمية الجسر لموسكو
يشار إلى أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم وروسيا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لموسكو، من الناحيتين اللوجستية والنفسية، باعتباره شرياناً رئيسياً للإمدادات العسكرية والمدنية وكتأكيد لسيطرة الكرملين على شبه الجزيرة التي ضمها عام 2014.
-
معظمهم إيرانيون.. مقتل 13 وإصابة 17 بحادث سير مروع في العراقأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن 13 شخصاً، معظمهم إيرانيون، لقوا حتفهم في حادث سير مروع في العراق.وأضافت الوكالة أن 17 أصيبوا في الحادث الذي وقع على ... العراق
-
وثائق من المجلس العسكري.. سفير فرنسا وزوجته دون إقامة بالنيجرحصلت موفدة العربية والحدث إلى نيامي، على وثائق لمرسوم المجلس العسكري في النيجر الذي تمت المصادقة من خلاله على سحب الإقامة من السفير الفرنسي ... العرب والعالم
-
"يحيا القائد".. شاهد شبيه القذافي يتجول في شوارع ليبياتفاجأ الليبيون، الجمعة، بظهور شبيه للرئيس الراحل معمر القذافي، وهو يتجوّل بين المدن، محتفلا بالذكرى 54 لثورة الفاتح من سبتمبر وسط هتافات أنصار النظام ... سوشيال ميديا