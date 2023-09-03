اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كوريا الشمالية تزعج جيرانها بإطلاق الصواريخ
كوريا الشمالية

"احذروا الحرب".. كوريا الشمالية تجري محاكاة لهجوم نووي

التدريبات أجريت "لتحذير الأعداء من خطر الحرب النووية الفعلي" فيما تعهدت بيونغ يانغ مجددا بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسيول

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن كوريا الشمالية أجرت مناورة محاكاة لهجوم نووي تكتيكي في وقت مبكر اليوم الأحد، تضمنت إطلاق صاروخين من طراز كروز بعيدي المدى، يحملان رأسين نوويين وهميين، ردا على التدريبات المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

لقاء المنقوش وكوهين.. نائب عام ليبيا يشكل لجنة تقصي حقائق المغرب العربي لقاء المنقوش وكوهين.. نائب عام ليبيا يشكل لجنة تقصي حقائق

"لتحذير الأعداء"

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن التدريبات أجريت "لتحذير الأعداء من خطر الحرب النووية الفعلية" فيما تعهدت بيونغ يانغ مجددا بتعزيز الردع العسكري ضد واشنطن وسيول.

مادة اعلانية

جاء في بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "القوة النووية لكوريا الديمقراطية ستعزز موقفها القتالي المسؤول بكل السبل لردع الحرب والحفاظ على السلام والاستقرار".

اختتام أولتشي فريدم شيلد"

بالتزامن، اختتمت التدريبات الصيفية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والمعروفة باسم أولتشي فريدم شيلد، يوم الخميس بعد استمرارها لمدة 11 يوما، وتضمنت تدريبات جوية بقاذفات بي-1بي.

وقبل 24 ساعة أطلقت كوريا الشمالية فجر السبت "عددا من صواريخ كروز" قبالة ساحلها الغربي، حسبما أعلن بيان للجيش الكوري الجنوبي.

إطلاق صواريخ كروز

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في بيان أن عدداً غير محدد من صواريخ كروز أطلق حوالي الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش) نحو البحر الأصفر، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديد مواصفات الصواريخ.

وأضافت: "عززنا المراقبة والسيطرة ونحافظ على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأميركية".

يأتي ذلك بعد 4 أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخَين بالستيَين قصيرَي المدى، وذلك في إطار "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردا على مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق بين واشنطن وسيول تعرف باسم "درع الحرية أولتشي" وتثير دوما غضب بيونغ يانغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رحل الفايد.. فهل يطوي النسيان قضية مقتل ابنه والأميرة ديانا؟ رحل الفايد.. فهل يطوي النسيان قضية مقتل ابنه والأميرة ديانا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط