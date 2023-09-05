روسيا: اعتراض مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود

خلال الفترة الماضية ارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية.

وفي الجديد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود الجنوبية الثلاثاء، وفق رويترز.

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قصف قرية في إقليم غرايفورون

من جانبه أفاد حاكم بيلغورود بأن مدنياً قتل الثلاثاء في قصف نسب إلى القوات الأوكرانية واستهدف قرية روسية حدودية مع أوكرانيا.

وكتب فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام: "إثر قصف جديد لقرية كوزينكا في إقليم غرايفورون، قتل مدني"، موضحاً أن الأخير قضى قبل وصول المسعفين.

كما أضاف أن امرأة أصيبت بشظايا، حسب فرانس برس.

قصف وعمليات توغل

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تعرضت بيلغورود الواقعة غرب روسيا لقصف مدفعي وبمسيرات، فضلاً عن عمليات توغل لمقاتلين روس موالين لكييف.

فيما لا تعلق أوكرانيا عادة على الهجمات داخل روسيا.