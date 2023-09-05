كييف غير متفائلة: لقاء بوتين أردوغان لن يغير شيئاً

لا يبدو أن تغيراً سيحصل في ما يتعلق باتفاق الحبوب الروسي الأوكراني، على الرغم من اللقاء الذي جمع أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وفق الأجواء في كييف.

فقد أوضح مصدر كبير بالحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن بلاده لا تتوقع أن يتغير وضع صادراتها من الحبوب بعد المحادثات التي جرت أمس الاثنين بين الرئيسين في ممنتجع "سوتشي" الروسي.

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حل قريب؟!

وكان أردوغان أكد أمس أن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية كان الملف الأبرز في محادثاته مع بوتين، معرباً عن اعتقاده بأنه يمكن التوصل قريبا إلى حل لإعادة إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي سبق

التوصل إليه سابقا بوساطة من الأمم المتحدة، قبل أن تنسحب منه موسكو لاحقاً، متهمة الغرب بعدم الإيفاء بالتزاماته.

دوره، أكد الرئيس الروسي أمس أن بلاده"منفتحة" على مناقشة ملف تصدير الحبوب هذا، إلا أن أي وثاق لم توقع لاحقا في ختام تلك المباحثات الثنائية.